Погибший подросток из Рузы перед смертью пытался заработать

По полученным данным, подросток, который погиб от удара током в трансформаторной будке, перед своей смертью собирал металлолом для продажи. Сам подросток был родом из деревни Колодкино Рузского городского округа.

Как сообщает сайт Подмосковье сегодня слова очевидца, его видели перед смертью в маршрутке. Он с друзьями поехал собирать металлолом, чтобы заработать денег. В момент трагедии он был один, друзья отошли.

Напомним, что тело 15-летнего мальчика было найдено на территории заброшенного детского лагеря. Предварительная причина смерти – от удара электрического тока. Назначена медицинская экспертиза.