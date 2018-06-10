Погибший подросток из Рузы перед смертью пытался заработать
10 июня 2018, 11:00 [ «Аргументы Недели» ]
По полученным данным, подросток, который погиб от удара током в трансформаторной будке, перед своей смертью собирал металлолом для продажи. Сам подросток был родом из деревни Колодкино Рузского городского округа.
Как сообщает сайт Подмосковье сегодня слова очевидца, его видели перед смертью в маршрутке. Он с друзьями поехал собирать металлолом, чтобы заработать денег. В момент трагедии он был один, друзья отошли.
Напомним, что тело 15-летнего мальчика было найдено на территории заброшенного детского лагеря. Предварительная причина смерти – от удара электрического тока. Назначена медицинская экспертиза.
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