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Видео, как солнце расплавило "Лексус" в Ростове
8 июня 2018, 22:10 [ «Аргументы Недели» ]
Мощный поток солнечного света, который падает на автостоянку у входа в крупный торговый центр Ростова-на-Дону,расплавил детали дорогой иномарки, утверждает владелец машины Тимур Кация.
26 мая примерно в 13.45 он поставил автомобиль на парковке и ушел в торговый центр. Спустя некоторое время хозяин машины услышал объявление по громкой связи о том, что горит его машина, и выбежал на улицу. Зеркала, cалон, руль, обшивка - плавилось и дымилось всё, зафиксировано 20 повреждений. Виновато не солнце, считает Тимур, а здание самого торгового центра, которое благодаря своей архитектуре и металлопластиковой обшивке в какие-то часы превращается в огромную линзу.
Восстановление автомобиля обойдется почти в 1,4 млн. рублей.
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