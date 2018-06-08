Мощный поток солнечного света, который падает на автостоянку у входа в крупный торговый центр Ростова-на-Дону,расплавил детали дорогой иномарки, утверждает владелец машины Тимур Кация.

26 мая примерно в 13.45 он поставил автомобиль на парковке и ушел в торговый центр. Спустя некоторое время хозяин машины услышал объявление по громкой связи о том, что горит его машина, и выбежал на улицу. Зеркала, cалон, руль, обшивка - плавилось и дымилось всё, зафиксировано 20 повреждений. Виновато не солнце, считает Тимур, а здание самого торгового центра, которое благодаря своей архитектуре и металлопластиковой обшивке в какие-то часы превращается в огромную линзу.

Восстановление автомобиля обойдется почти в 1,4 млн. рублей.