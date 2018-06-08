Водитель поливальной машины потушил в Москве горящий автомобиль

В Москве водитель поливальной машины потушил на дороге горящий автомобиль. Представитель московского главка МЧС в пятницу, 8 июня, отметил, что пламя было ликвидировано до приезда спасателей.

Согласно последней информации, происшествие случилось на Варшавском шоссе у дома 238 еще 5 июня. Отмечается, что загорелся автомобиль "ВАЗ 2108", а водитель поливальной машины оперативно потушил пламя и уехал, не дождавшись благодарности, передает РИА "Новости".

Подчеркивается, что в ходе инцидента никто не пострадал. Специалисты полагают, что причиной случившегося стало проявление электрического тока при аварийном режиме функционирования работы электропроводки.