Водитель поливальной машины потушил в Москве горящий автомобиль
8 июня 2018, 12:44 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве водитель поливальной машины потушил на дороге горящий автомобиль. Представитель московского главка МЧС в пятницу, 8 июня, отметил, что пламя было ликвидировано до приезда спасателей.
Согласно последней информации, происшествие случилось на Варшавском шоссе у дома 238 еще 5 июня. Отмечается, что загорелся автомобиль "ВАЗ 2108", а водитель поливальной машины оперативно потушил пламя и уехал, не дождавшись благодарности, передает РИА "Новости".
Подчеркивается, что в ходе инцидента никто не пострадал. Специалисты полагают, что причиной случившегося стало проявление электрического тока при аварийном режиме функционирования работы электропроводки.
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