Душевнобольная из Мытищ издевается над кошками

Одна из жительниц микрорайона Поселок Пироговский в Мытищах уже несколько лет издевается над животными. Люди рассказывают, что она их заживо сжигает и подвешивает на веревках. Однако проблема никем не решается.

Впервые о появлении в Пироговском концлагеря для четвероногих первой в соцсетях написала местный ветеринар Людмила. Она рассказала, что Дробышева недавно принесла в клинику одну из своих кошек с ужасными гнойными дырами на животе. На просьбу оставить питомца в клинике отреагировала категорическим отказом, схватила животное и сбежала с ним через окно, передает слова ветеринара сайт Подмосковье сегодня.

По словам ветеринара, полиция бездействует и не обращает внимания на вызовы. В местной администрации отметили, что к ответственности Дробышеву можно будет привлечь лишь при наличии свидетелей. Но люди боятся давать показания.

Поэтому Людмила собрала в интернете группу единомышленников, которые начали практически ежедневно дежурить под окнами злосчастной квартиры, пытаясь хоть как то спасти бедных животных.

Сама же женщина, из квартиры которой разносится ужасающий запах, адекватно разговаривать не в состоянии и на все претензии о жестоком обращении с животными реагирует резко. По ее словам, она их любит, заботится и по-своему воспитывает.

Стоит отметить, что активистам удалось спасти нескольких животных. Они все находятся в ужасном состоянии и им нужна любая помощь.