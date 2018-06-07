Как челябинцам защитить квартиры от краж в период отпусков?

Лето — традиционный «горячий сезон» не только для туристических фирм, но и для квартирных воров. Пока хозяева отдыхают на теплых берегах, к их дверям могут подбирать отмычки.

- В настоящее время по квартирным кражам у нас наблюдается снижение на 21%, - сообщил Олег Иванов, начальник управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции ГУ МВД России по Челябинской области. - Но главным образом они совершаются в период отпусков, который еще впереди.

При этом под угрозой взлома — не только двери фешенебельных коттеджей.

- Кражи совершаются не только из квартир, в которых «есть что взять». Часто жертвами становятся даже малобеспеченные граждане, - отметил Олег Иванов. - Сейчас много строительных компаний сдает квартиры в средней ценовой категории, стараясь максимально сократить свои затраты. Вы представляете, что за замки ставятся в двери таких квартир и что это за двери в целом. Стандартный китайский замок вскрывается даже деревянной палочкой.

Вскрыть замок профессиональный взломщик может тихо и очень быстро — буквально за пару минут. Также злоумышленник может проникнуть в помещение и через окно. Для того, чтобы «отжать» европакет достаточно отвертки.

Обезопасить себя и свое имущество от воров помогут качественные двери и замки (причем замки в двери должны быть разных видов — иначе их откроют одним набором отмычек). На окна первых этажей можно поставить решетки или рольставни. Особенно хорошие результаты дает сигнализация.

- По практике за последний год у нас не было случаев проникновения в дом, где была бы включенная сигнализация, - отметил начальник отдела по раскрытию квартирных краж ГУ МВД России по Челябинской области Казый Хабиров. - На самом деле квартиры, куда преступник совсем не в состоянии проникнуть, нет. Но перед злоумышленниками тоже встает вопрос целесообразности. Преступнику нужно не только войти в квартиру, но и найти, где в ней лежат ценности, вынести их. Это требует времени, а его сигнализация не дает. Поэтому злоумышленник, если не знает квартиру досконально, не пойдет на кражу из помещения с сигнализацией.

Действительно, быстродействие частных охранных предприятий редко оставляет злоумышленнику шансы совершить кражу.

- Скорость прибытия сотрудников ЧОПа на место зависит от количества экипажей, их оснащенности, ситуации на дорогах. У нас дежурит 25 экипажей днем и 20 — ночью. Среднее время их прибытия составляет 2-7 минут, - привела пример директор ООО ЧОП «Витязь» Гульнара Ханнанова. - Эти цифры взяты не с потолка: в машинах есть спутниковая навигация, так что мы всегда можем отследить путь и время прибытия экипажа. Наш клиент тоже может запросить этот отчет. В каждой машине у нас есть планшет, на который дублируется вся информация с пульта. Таким образом по приезде сотрудники знают, какова ситуация на объекте, где именно нарушен периметр. Поэтому экипаж может блокировать преступникам пути отхода.

Что касается цен на такие услуги, они достаточно скромны: около 3,5 тыс. рублей за подключение и 450 — 500 рублей — абонентская плата. Это значительно дешевле, чем стоит телевизор или ноутбук, которые часто находятся в квартире. Также охранные предприятия предлагают клиентам ряд бесплатных бонусов: например, возможность следить за информацией по своей квартире через бесплатное приложение с телефона. Это особенно удобно, если во время поездки вас обеспокоила сохранность квартиры.

Помимо этого тем, кто отправляется в отпуск, рекомендуют не слишком распространяться о своих планах в сети Интернет, где к информации могут получить доступ злоумышленники. Также полезно договориться с близкими людьми, чтобы они присмотрели за квартирой и своевременно извлекали из ящика почту: по ней злоумышленник может установить, что хозяев давно не было. А такие помещения вызывают у преступников особый интерес.

Надежда Медведкина.