Дом Шакиры и Пике ограблен

Грабители вынесли ценные вещи из дома защитника «Барселоны», игрока сборной Испании по футболу Жерара Пике и певицы Шакиры. Дом расположен в городе Эсплугес-де-Льобрегат, в провинции Барселона.

О краже в полицию заявили родственники пострадавших, сообщает Sport24.ru. В момент ограбления Пике и Шакира отсутствовали. Певица была на гастролях, а Пике готовился к чемпионату мира по футболу. Никаких улик на месте преступления сотрудникам полиции обнаружить не удалось.