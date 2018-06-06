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Дом Шакиры и Пике ограблен
6 июня 2018, 20:01 [ «Аргументы Недели» ]
Грабители вынесли ценные вещи из дома защитника «Барселоны», игрока сборной Испании по футболу Жерара Пике и певицы Шакиры. Дом расположен в городе Эсплугес-де-Льобрегат, в провинции Барселона.
О краже в полицию заявили родственники пострадавших, сообщает Sport24.ru. В момент ограбления Пике и Шакира отсутствовали. Певица была на гастролях, а Пике готовился к чемпионату мира по футболу. Никаких улик на месте преступления сотрудникам полиции обнаружить не удалось.
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