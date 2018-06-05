В Санкт-Петербурге затопило одну из станций метро

В Санкт-Петербурге случилось происшествие в метрополитене. Согласно последней информации очевидцев, одну из станций подземки Северной столицы в настоящий момент стремительно затапливает водой.

Подчеркивается, что "потоп" можно увидеть на станции метро "Бухарестская". Пассажиры уточняют, что вода вытекает на платформу со стороны туннеля, из которого выезжает поезд, передает "Росбалт".

Очевидцы сообщают, что к настоящему моменту не удалось установить, откуда именно появляется вода, однако, если присмотреться, то на видеозаписи можно увидеть довольно большой фонтан, который по неустановленной причине бьет из-под перрона.