Челябинца осудили за хищение имущества «Челябэнерго»

Мировой суд Тракторозаводского района Челябинска приговорил челябинца к наказанию за хищение имущества компании «Челябэнерго». Мужчина в октябре прошлого года забрался на склад ГСМ и демонтировал 170 элементов железнодорожного полотна стоимостью 50 тысяч рублей.

Ранее судимого челябинца приговорили по статье 158 УК РФ к 10 месяцам лишения свободы. Он признал свою вину, и наказание заменили на условное с полутора годами испытательного срока.

Специалисты филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» напоминают жителям Челябинска, что подобные действия могут быть очень опасным. Хищение имущества и оборудования создает угрозу надежности электроснабжения как промышленных предприятий, так и населения. Также это может быть опасно для здоровья или жизни.

Если вы знаете или видите нарушения, звоните по телефону доверия «Челябэнерго» (351) 267-80-57 или обратитесь по единому телефону Центра поддержки клиентов ОАО «МРСК Урала» 8-800-2501-220 (звонок бесплатный).