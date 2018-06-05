Петербуржца будут судить за похищение кошки породы мейн-кун

Жителя Санкт-Петербурга будут судить за похищение кошки породы мейн-кун. Происшествие случилось в апреле текущего года, когда мужчина выкрал животное стоимость 80 тыс. рублей из выставочной палатки.

Впоследствии кошку по кличке Евангелиста нашли в квартире петербуржца и вернули законному владельцу. 29-летний житель Северной столицы свою вину в содеянном полностью признал. В скором времени он предстанет перед судом, передает во вторник РИА "Новости".

Подчеркивается, что в настоящий момент петербуржец обвиняется по статье "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба".