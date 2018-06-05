Пожар в казанском ТЦ: пламя охватило 200 квадратных метров

Утром во вторник в казанском торговом центре "Порт" вспыхнул пожар. Ранее сообщалось о возгорании на площади 20 квадратных метров, однако к настоящему моменту пламя охватило уже 200 квадратных метров.

Глава пресс-службы главного управления МЧС России по Татарстану Андрей Родыгин сообщил, что в ликвидации пожара принимают участие 319 человек и 74 единицы техники.



Сообщение о возгорании поступило в 8.22 по московскому времени. Пожарные оперативно выехали на место и установили, что очаг расположен на первом этаже ТЦ. В результате случившегося никто не пострадал. Причины возникновения пламени сейчас устанавливают специалисты, передает РИА "Новости"