Пожар в казанском ТЦ: пламя охватило 200 квадратных метров
5 июня 2018, 12:20 [ «Аргументы Недели» ]
Утром во вторник в казанском торговом центре "Порт" вспыхнул пожар. Ранее сообщалось о возгорании на площади 20 квадратных метров, однако к настоящему моменту пламя охватило уже 200 квадратных метров.
Глава пресс-службы главного управления МЧС России по Татарстану Андрей Родыгин сообщил, что в ликвидации пожара принимают участие 319 человек и 74 единицы техники.
Сообщение о возгорании поступило в 8.22 по московскому времени. Пожарные оперативно выехали на место и установили, что очаг расположен на первом этаже ТЦ. В результате случившегося никто не пострадал. Причины возникновения пламени сейчас устанавливают специалисты, передает РИА "Новости"
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