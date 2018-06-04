Ветер унес батут с детьми в Ленинградской области

Ветер сорвал с места батут с детьми в поселке Романовка в Ленинградской области. Детей сейчас осматривают медики в больнице, о госпитализации решение пока не принято. Очевидцы рассказывают о трех пострадавших.

В областном комитете по здравоохранению сообщают о двух детях, которым понадобилась помощь врачей, передает ТАСС.

Следователи проводят проверку, разыскивается владелец аттракциона. По данным местных СМИ, батут был установлен незаконно.