Ветер унес батут с детьми в Ленинградской области
4 июня 2018, 18:33 [ «Аргументы Недели» ]
Ветер сорвал с места батут с детьми в поселке Романовка в Ленинградской области. Детей сейчас осматривают медики в больнице, о госпитализации решение пока не принято. Очевидцы рассказывают о трех пострадавших.
В областном комитете по здравоохранению сообщают о двух детях, которым понадобилась помощь врачей, передает ТАСС.
Следователи проводят проверку, разыскивается владелец аттракциона. По данным местных СМИ, батут был установлен незаконно.
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