В Йошкар-Оле машина насмерть сбила маленького мальчика во дворе жилого дома

Во дворе жилого дома в Йошкар-Оле легковой автомобиль совершил наезд на пожилую женщину и ребенка. Согласно последней информации, семилетний мальчик скончался на месте ДТП от полученных травм.

Авария произошла на улице Строителей накануне днем. Жительница города со стажем управления автомобилем 2 месяца выбрала небезопасную скорость при съезде во двор.

Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу УГИБДД МВД по Марий Эл, автоледи не уступила пешеходам дорогу и наехала на них. Ребенок умер, а его 64-летняя бабушка была экстренно доставлена в реанимацию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.