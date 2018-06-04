Два пилота российской авиакомпании "Победа" были уволены за употребление спиртного перед рейсом. Данную информацию в понедельник, 4 июня, предоставил генеральный директор перевозчика Андрей Калмыков.

Уточняется, что был нарушен порядок медосвидетельствования, вследствие чего пилотов не удалось уволить по статье об употреблении алкоголя перед полетом. Впоследствии, по словам Калмыкова, летчики были отстранены от профессиональной деятельности и освобождены от должностей по соглашению сторон, передает РИА "Новости".

Гендиректор "Победы" подчеркнул, что в компании не терпят сотрудников, которые употребляют спиртное даже в нерабочее время.

26 мая в соцсетях появилась информация о том, что пилоты, находясь в состоянии алкогольного опьянения, планировали совершить полет в Махачкалу из Сургута.