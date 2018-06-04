В Канаде подросток посадил неисправный самолет на шоссе

В канадском округе Торонто 17-летний подросток ночью совершил приземление прямо на скоростное шоссе. Причиной такой посадки была не шалость, а забарахливший двигатель самолета. В США девушка-пилот посадила самолет посреди улицы

Поздно вечером юный пилот вылетел один из аэропорта города Ошава в провинции Онтарио. Вскоре авиадиспетчер получил от юноши сообщение, что мотор самолета забарахлил и самолет, скорее всего, не дотянет до взлетно-посадочной полосы.

Так и вышло. Юному пилоту, летевшему в одиночку в ночное время, пришлось посадить самолет на скоростное шоссе у города Сандерленд. При посадке никто не пострадал. Позже неисправный самолет отбуксировали с проезжей части, сообщила местная полиция. Полицейские отметили мастерство юного летчика, сообщает «Комсомольская правда».

Накануне сообщалось, что в США девушка-пилот посадила самолет на проезжую часть улицы города Хантингтон-Бич. Инцидент произошел в Калифорнии.