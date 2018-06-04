В Волгоградской области разбился легкомоторный самолет

В Калачевском районе Волгоградской области разбился легкомоторный самолет. Источник в экстренных службах региона утром в понедельник сообщил, что летательный аппарат упал у населенного пункта Заря.

Согласно последней информации, в моменту крушения на борту самолета находился один пилот, которому спастись не удалось, передает утром 4 июня РИА "Новости".

Есть данные о том, что воздушное судно после столкновения с землей загорелось и выгорело почти дотла. В настоящий момент в районе работают специалисты, которые осматривают место происшествия. Впоследствии будут установлены все обстоятельства аварии.