В Петербурге совершено нападение на видеоблогера Николая Соболева

О произошедшем Соболев сообщил на своей странице во "ВКонтакте". Он написал, что сейчас находится в больнице. По словам блогера, у него закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга легкой степени тяжести.

В Сети появился короткое видео, на котором группа мужчин избивает молодого человека, предположительно Соболева. Нападение произошло рядом со студией, где Соболев записывает ролики. Как отметил блогер, "сейчас описывать подробности времени и желания нет".