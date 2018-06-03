Двое военнослужащих утонули в озере около Североморска

В городе Североморске, который является главной базой Северного флота, утонули двое военнослужащих.

Несчастный случай произошёл сегодня ночью на одном из водохранилищ города.

Как отметили в пресс-службе Северного флота, по факту произошедшего командование СФ вместе с правоохранителями проводит проверку. Утонули военные во внеслужебное время, они являются жителями Североморска.Как сообщил осведомленный источник РИА Новости, скорее всего мужчины были пьяны.