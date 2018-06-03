Двое военнослужащих утонули в озере около Североморска
3 июня 2018, 19:01 [ «Аргументы Недели» ]
В городе Североморске, который является главной базой Северного флота, утонули двое военнослужащих.
Несчастный случай произошёл сегодня ночью на одном из водохранилищ города.
Как отметили в пресс-службе Северного флота, по факту произошедшего командование СФ вместе с правоохранителями проводит проверку. Утонули военные во внеслужебное время, они являются жителями Североморска.Как сообщил осведомленный источник РИА Новости, скорее всего мужчины были пьяны.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес