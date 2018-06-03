Сотрудник полиции открыл стрельбу в Берлинском кафедральном соборе

Полицейский выстрелил в человека в Берлинском кафедральном соборе. По словам представителя полиции, ранен другой полицейский. При этом, по информации СМИ, ранения получили два человека.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия. Причины инцидента пока неизвестны. Сообщается, что полицейские оцепили территорию вокруг собора.