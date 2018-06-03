В США назначили компенсацию в 4 цента семье убитого полицией жителя

Семье тридцатилетнего афроамериканца Грегори Хилла, застреленного четыре года назад помощником шерифа во Флориде, присяжные назначили компенсацию в размере четырех центов.

Как пояснил судья, один цент отводится на похороны убитого, а также по одному центу получат каждый из троих его детей.

Соседи убитого мужчины в 2014 году пожаловались в полицию на громкую музыку в гараже. Приехавший по вызову помощник шерифа по только ему известной причине начал стрелять. Позже он уверял, что Хилл угрожал ему оружием. Оно действительно было вкармане у убитого, только полицейский этого знать не мог, поскольку двери гаража были закрыты.

Адвокат семьи погибшего пообещал гражданской супруге Грегори Хилла, что будет продолжать заниматься этим делом до тех пор, пока не добьётся справедливого вердикта суда.