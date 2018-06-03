Опубликовано видео, как агент ФБР сделал сальто и выстрелил в человека в баре

Происшествие случилось в одном из баров в Денвере. Во время зажигательного танца мужчина сделал сальто и случайно обронил оружие. Поднимая пистолет, он случайно нажал на спусковой крючок и попал в одного из зрителей.

Видео произошедшего опубликовано в соцсетях. Раненого увезли в ближайшую больницу, где оказали необходимую помощь. Как потом выяснилось, "танцор", который после инцидента сбежал из бара, работает агентом ФБР. Проводится расследование.