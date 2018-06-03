Самолёт вернулся в аэропорт из-за столкновения с птицей

Самолет азербайджанских авиалиний, выполнявший рейс из Стамбула в Баку, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за столкновения с птицей. Пассажиры улетят на другом самолете.

«Из-за столкновения самолета с птицей во время полета лайнер, вылетевший из международного аэропорта имени Ататюрка, по решению командира воздушного судна вернулся в аэропорт Стамбула», - сообщила компания-перевозчик.

Авиакомпания также уточнила, что пассажиры вернувшегося рейса вылетят в аэропорт назначения на другом самолете, передает RT.

Ранее сообщалось, что в Баку самолет столкнулся с птицей при наборе высоты и вернулся в аэропорт вылета.