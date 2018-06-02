Под Одессой на избирательном участке пострадали 13 полицейских
2 июня 2018, 22:45 [ «Аргументы Недели» ]
Стычки с полицией вспыхнули во время голосования на муниципальных выборах в Одесской области. В результате пострадали 13 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Национальной полиции по региону.
Днем поступил анонимный звонок о минировании избирательного участка в селе Цебриково. сотрудники полиции начали экстренно эвакуировать людей. Кого-то возмутили их действия, несколько человек набросились на стражей порядка и начали распылять газ. Пострадали 13 сотрудников правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело.
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