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Под Одессой на избирательном участке пострадали 13 полицейских

2 июня 2018, 22:45 [ «Аргументы Недели» ]

Под Одессой на избирательном участке пострадали 13 полицейских
globallookpress.com

Стычки с полицией вспыхнули во время голосования на муниципальных выборах в Одесской области. В результате пострадали 13 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Национальной полиции по региону.

Днем поступил анонимный звонок о минировании избирательного участка в селе Цебриково. сотрудники полиции начали экстренно эвакуировать людей. Кого-то возмутили их действия, несколько человек набросились на стражей порядка и начали распылять газ. Пострадали 13 сотрудников правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело.

 

Об актерах-стукачах

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