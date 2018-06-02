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На Винер-Усманову на ЧЕ обрушилась часть декорации
2 июня 2018, 22:23 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Федерации художественной гимнастики России Ирина Винер-Усманова оказалась в центре инцидента во время чемпионата Европы в испанской Гвадалахаре. На нее упал баннер, который был частью декорации.
Ирина Винер-Усманова попала под упавшую часть декорации в зале, где проходит чемпионат по художественной гимнастике, но отделалась легким испугом, сообщил журналистам представитель сборной России, передает РИА Новости. В момент обрушения российская гимнастка Анастасия Сергеева закончила свое выступление с лентой, за которым инаблюдала Винер-Усманова. Размеры упавшего баннера составляли 3х7 метров.
Сегодня сборная России завоевала две золотые медали – в групповом многоборье и общекомандном зачете групп.
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