На Винер-Усманову на ЧЕ обрушилась часть декорации

Президент Федерации художественной гимнастики России Ирина Винер-Усманова оказалась в центре инцидента во время чемпионата Европы в испанской Гвадалахаре. На нее упал баннер, который был частью декорации.

Ирина Винер-Усманова попала под упавшую часть декорации в зале, где проходит чемпионат по художественной гимнастике, но отделалась легким испугом, сообщил журналистам представитель сборной России, передает РИА Новости. В момент обрушения российская гимнастка Анастасия Сергеева закончила свое выступление с лентой, за которым инаблюдала Винер-Усманова. Размеры упавшего баннера составляли 3х7 метров.

Сегодня сборная России завоевала две золотые медали – в групповом многоборье и общекомандном зачете групп.