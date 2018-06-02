В Грузии затопило крупный город
2 июня 2018, 17:43 [ «Аргументы Недели» ]
Один из крупнейших грузинских городов Рустави оказался затоплен из-за сильного дождя, под водой оказались центральные улицы города, первые этажи и подвальные помещения, несколько машин застряли на дорогах.
Откачка воды, очистительные работы ведутся уже несколько часов. В результате сильного ливня на склоне горы в Рустави случился камнепад. Водосточные каналы камни в некоторых местах перекрыли, что и стало причиной наводнения.
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