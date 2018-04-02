При взрыве в Ереване пострадали россияне
2 апреля 2018, 22:10 [ «Аргументы Недели» ]
В посольстве России в Армении заявили, что пострадавшие в результате взрыва в ресторане в Ереване трое россиян получили травмы легкой и средней степени тяжести. Всего ранены 9 человек, среди них есть дети.
Среди пострадавших иностранцев еще двое граждан Ирана. Жизни девочки восьми лет угрожает опасность.
Взрыв в ресторане фаст-фуда King Burger, на Северном проспекте в самом центре Еревана, произошел от баллона с газом. Об этом заявил журналистам министр по чрезвычайным ситуациям Армении Давид Тоноян. К взрыву газового баллона для пивного оборудования, возможно, привело колебание давления.
Как сообщалось ранее, сегодня вечером в центре Еревана прогремел взрыв. Инцидент произошел на Северном проспекте в ресторане быстрого питания.
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