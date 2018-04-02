При взрыве в Ереване пострадали россияне

В посольстве России в Армении заявили, что пострадавшие в результате взрыва в ресторане в Ереване трое россиян получили травмы легкой и средней степени тяжести. Всего ранены 9 человек, среди них есть дети.

Среди пострадавших иностранцев еще двое граждан Ирана. Жизни девочки восьми лет угрожает опасность.

Взрыв в ресторане фаст-фуда King Burger, на Северном проспекте в самом центре Еревана, произошел от баллона с газом. Об этом заявил журналистам министр по чрезвычайным ситуациям Армении Давид Тоноян. К взрыву газового баллона для пивного оборудования, возможно, привело колебание давления.

Как сообщалось ранее, сегодня вечером в центре Еревана прогремел взрыв. Инцидент произошел на Северном проспекте в ресторане быстрого питания.