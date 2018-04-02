В центре Еревана прогремел взрыв. Инцидент произошел на Северном проспекте в ресторане быстрого питания. По меньшей мере 9 человек пострадали. На месте взрыва работает пожарная бригада и бригады скорой помощи.

По данным пресс-службы МЧС, на место выехали четыре расчета спасателей, опергруппы и группы быстрого реагирования Национального центра кризисного управления. Среди пострадавших есть иностранцы.

По предварительным данным, взорвался баллон с газом.

Как рассказывают жители дома, расположенного рядом с кафе, сильный грохот был слышен далеко за пределами точки общепита.