Пьяные американские военные устроили драку в Румынии
2 апреля 2018, 20:43 [ «Аргументы Недели» ]
Семеро американских военных устроили драку в ночном клубе Румынии. Вдоволь натанцевавшись, американцы решили покинуть развлекательное заведение, не заплатив за выпивку, и попали в полицейский участок.
Речь идет об американских солдатах, которые служат на авиабазе в Девеселу на юге Румынии. В ночном клубе солдаты выпили много алкоголя, а затем ушли, не оплатив счет. На улице их догнали охранники заведения, завязалась драка. Зачинщики конфликта проявили агрессию по отношению к прибывшим сотрудникам полиции. В связи с этим на военных были надеты наручники, после чего их доставили в отделение, сообщает РИА Новости.
В ВМС США отметили, что после инцидента началось внутреннее расследование.
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