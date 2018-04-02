Пьяные американские военные устроили драку в Румынии

Семеро американских военных устроили драку в ночном клубе Румынии. Вдоволь натанцевавшись, американцы решили покинуть развлекательное заведение, не заплатив за выпивку, и попали в полицейский участок.

Речь идет об американских солдатах, которые служат на авиабазе в Девеселу на юге Румынии. В ночном клубе солдаты выпили много алкоголя, а затем ушли, не оплатив счет. На улице их догнали охранники заведения, завязалась драка. Зачинщики конфликта проявили агрессию по отношению к прибывшим сотрудникам полиции. В связи с этим на военных были надеты наручники, после чего их доставили в отделение, сообщает РИА Новости.

В ВМС США отметили, что после инцидента началось внутреннее расследование.