МИД РФ: в Польше в ДТП пострадали восемь российских туристов
1 апреля 2018, 17:58 [ «Аргументы Недели» ]
В Польше в результате ДТП пострадали восемь россиян. Как сообщили в МИД РФ, автобус с 31 российским туристом из Санкт-Петербурга, Москвы и Арзамаса перевернулся вчера в районе населенного пункта Добромеж.
Пострадавшим оперативно оказали необходимую медицинскую помощь. Одна россиянка остается в больнице. За ней наблюдают врачи. Остальные граждане России возвращаются домой.
"Генеральное консульство России в Познани находится в контакте с родственниками пострадавшей и совместно с местными властями принимает все необходимые меры. Комиссариат полиции в Свебодзице проводит расследование по факту происшествия", — говорится в сообщении МИД РФ.
Ранее представитель туроператора, услугами которого пользовались туристы, сообщил, что причиной аварии стал встречный автомобиль.
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