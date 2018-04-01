МИД РФ: в Польше в ДТП пострадали восемь российских туристов

В Польше в результате ДТП пострадали восемь россиян. Как сообщили в МИД РФ, автобус с 31 российским туристом из Санкт-Петербурга, Москвы и Арзамаса перевернулся вчера в районе населенного пункта Добромеж.

Пострадавшим оперативно оказали необходимую медицинскую помощь. Одна россиянка остается в больнице. За ней наблюдают врачи. Остальные граждане России возвращаются домой.

"Генеральное консульство России в Познани находится в контакте с родственниками пострадавшей и совместно с местными властями принимает все необходимые меры. Комиссариат полиции в Свебодзице проводит расследование по факту происшествия", — говорится в сообщении МИД РФ.

Ранее представитель туроператора, услугами которого пользовались туристы, сообщил, что причиной аварии стал встречный автомобиль.