На Камчатке собака помогла найти девятилетнюю девочку

На Камчатке полицейские вместе со служебной собакой успели найти пропавшую девятилетнюю девочку и спасти ее от замерзания на сопке. К ребенку полицейских привела собака.

Местная жительница обратилась в полицию с сообщением, что ее девятилетняя дочь ушла на прогулку и не вернулась, не отвечала на звонки. Полицейский наряд, в составе которого был кинолог со служебной собакой, выехал на поиски ребенка незамедлительно.

Собака взяла след, который привел в квартиру одного из соседних домов. Хозяйка пояснила, что девочка действительно некоторое время назад была в гостях у ее собственной дочери, но уже пару часов как ушла домой.

Собаке снова удалось взять след пропавшего ребенка. На этот раз поиск увенчался успехом. Собака привела полицейских на сопку, где на высоте примерно 60 метров, у трансформаторной будки, обнаружилась замерзшая девочка. Сотрудники полиции обогрели ее горячим чаем и вызвали медиков. Врачебный осмотр установил, что жизнь и здоровье ребенка вне опасности. Вернув «пропажу» домой, полицейские провели воспитательную беседу с матерью и дочерью, передает РИА Новости.