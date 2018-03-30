Жена бывшего сотрудника турецкого посольства пропала в Москве

Жена бывшего сотрудника посольства Турции в России Светлана Сушко пропала в Москве, заявление об этом друзья и родственники женщины подали в столичную полицию. 28 марта в Балашихе Светлана вышла из дома и не вернулась.

Ушла женщина без телефона и документов. Как рассказала подруга Светланы Марина Локтионова РИА Новости, женщина поссорилась с мужем, с которым после того, как ее супруг закончил работу в дипмиссии, они уехали жить в Турцию. Она приехала в Москву и остановилась у Марины. Как отмечает подруга, Светлану не узнать, она очень изменилась, ни поведением, ни разговорами она не была похожа на себя прежнюю. Последнее время ей часто звонил какой-то мужчина, о котором что либо рассказывать Светлана отказывалась. Марина и родственники опасаются, что странное поведение женщины могло быть следствием "промывки мозгов" или даже вербовки.