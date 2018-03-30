Лицензия частного охранного предприятия, которое отвечало за безопасность в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, аннулирована. Об этом заявил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. Охранник ТЦ «Зимняя вишня» объяснил, почему отключил сигнализацию

Росгвардия подготовила документы в суд для ликвидации ЧОП, охранявшего сгоревший в Кемерово торговый центр "Зимняя вишня", однако предприятие "спешно самоликвидировалось", сообщил Хинштейн.

Росгвардия 28 марта начала проверки частных охранных предприятий во всех торговых центрах России.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта. В результате трагедии погибли 64 человека, в том числе более 40 детей. Ранее в пятницу по делу о пожаре задержали главу инспекции госстройнадзора региона.