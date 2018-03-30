Охранявший "Зимнюю вишню" ЧОП спешно самоликвидировался
30 марта 2018, 18:33 [ «Аргументы Недели» ]
Лицензия частного охранного предприятия, которое отвечало за безопасность в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, аннулирована. Об этом заявил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
Росгвардия подготовила документы в суд для ликвидации ЧОП, охранявшего сгоревший в Кемерово торговый центр "Зимняя вишня", однако предприятие "спешно самоликвидировалось", сообщил Хинштейн.
Росгвардия 28 марта начала проверки частных охранных предприятий во всех торговых центрах России.
Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта. В результате трагедии погибли 64 человека, в том числе более 40 детей. Ранее в пятницу по делу о пожаре задержали главу инспекции госстройнадзора региона.
Андрей Фурсов о растлении Хрущевым Украины и многовековой подлости англичан
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
СК: торговый центр "Зимняя вишня" был возведен без разрешения на строительство
Названа причина быстрого распространения огня в ТЦ "Зимняя вишня"