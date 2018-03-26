СК выявил нарушения при вводе в эксплуатацию кемеровского ТЦ "Зимняя вишня"
26 марта 2018, 15:49 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко рассказала о серьезных нарушениях, допущенных, как при вводе сгоревшего ТЦ в Кемерово в эксплуатацию, так и в процессе его работы.
В частности, пожарные выходы в здании были заблокированы. Кроме того, сотрудник частного охранного предприятия при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.
В Следкоме подчеркнули, что уже задержали четырёх подозреваемых: технического директора компании — собственника ТЦ, арендатора помещения, в котором мог находится эпицентр возгорания, сотрудника и руководителя организации, обслуживающей пожарную сигнализацию. Ведомство называет охранника «пятым подозреваемым» по делу, сейчас решается вопрос о его задержании.
Пожар вспыхнул в здании в минувшее воскресенье, однако спасатели работают на месте до сих пор.
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