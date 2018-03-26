Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко рассказала о серьезных нарушениях, допущенных, как при вводе сгоревшего ТЦ в Кемерово в эксплуатацию, так и в процессе его работы.

В частности, пожарные выходы в здании были заблокированы. Кроме того, сотрудник частного охранного предприятия при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.

В Следкоме подчеркнули, что уже задержали четырёх подозреваемых: технического директора компании — собственника ТЦ, арендатора помещения, в котором мог находится эпицентр возгорания, сотрудника и руководителя организации, обслуживающей пожарную сигнализацию. Ведомство называет охранника «пятым подозреваемым» по делу, сейчас решается вопрос о его задержании.

Пожар вспыхнул в здании в минувшее воскресенье, однако спасатели работают на месте до сих пор.