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В двух районах Адыгеи из-за паводка ввели режим ЧС

26 марта 2018, 13:52 [ «Аргументы Недели» ]

В двух районах Адыгеи из-за паводка ввели режим ЧС
Фото: pixabay.com

Таяние снегов и обильные осадки, выпавшие в горах и предгорьях республики Адыгея, вызвали резкий подъем уровня воды в реках Фарс и Чехрак. Из-за угрозы паводка объявлен режим ЧС.

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В районах работают мобильные бригады, идет обследование защитных дамб, некоторые трансформаторные подстанции были отключены, чтобы не вызвать замыкание электросетей. Вся необходимая техника имеется в наличии, все оперативные службы приведены в состояние повышенной готовности.

Специалисты Гидрометцентра уточняют, что в ближайшие несколько дней через территорию Адыгеи пройдет циклон. Дожди продолжат идти с небольшими перерывами, что может снова спровоцировать выход рек из берегов. Рашид Манапов заявил, что ситуация под контролем и в ближайшее время обстановка стабилизируется, передает ТАСС.

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