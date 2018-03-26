В двух районах Адыгеи из-за паводка ввели режим ЧС

Таяние снегов и обильные осадки, выпавшие в горах и предгорьях республики Адыгея, вызвали резкий подъем уровня воды в реках Фарс и Чехрак. Из-за угрозы паводка объявлен режим ЧС. В Белокурихе ввели режим ЧС из-за подтопления домов

Режим чрезвычайной ситуации введен в Гиагинском и Шовгеновском районах республики Адыгея. Волна паводка прошла ночью в районе станицы Дондуковская Гиагинского района, а теперь сместилась к Шовгеновскому району, сообщил заместитель руководителя комитета республики по ГО и ЧС Рашид Манапов.

В районах работают мобильные бригады, идет обследование защитных дамб, некоторые трансформаторные подстанции были отключены, чтобы не вызвать замыкание электросетей. Вся необходимая техника имеется в наличии, все оперативные службы приведены в состояние повышенной готовности.

Специалисты Гидрометцентра уточняют, что в ближайшие несколько дней через территорию Адыгеи пройдет циклон. Дожди продолжат идти с небольшими перерывами, что может снова спровоцировать выход рек из берегов. Рашид Манапов заявил, что ситуация под контролем и в ближайшее время обстановка стабилизируется, передает ТАСС.