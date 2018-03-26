В Белокурихе ввели режим ЧС из-за подтопления домов

Администрация города-курорта Белокуриха Алтайского края сообщила о введении режима ЧС в связи с подтоплением паводковыми водами 38 частных жилых домов. Паводок в Алтайском крае развивается по наихудшему сценарию

На прилегающих к городской черте Белокурихи горных склонах началось обильное таяние снегов, вызванное резким потеплением. Ситуацию усугубляют непрекращающиеся осадки в виде мокрого снега с дождем. В зону подтопления попало 38 частных домовладений и 50 приусадебных участков. Пресс-служба городской администрации сообщает о 163 пострадавших от подтопления.

Полицейские патрулируют улицы, где жители эвакуированы, чтобы не допустить случаев мародерства. Над ликвидацией последствий паводка работают оперативные службы и спецтехника. Санатории города-курорта работают в штатном режиме, их руководство оказывает помощь пострадавшим, сообщает РИА Новости.