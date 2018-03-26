Спасатели рассказали, какие факторы влияют на их работу
26 марта 2018, 11:21 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель Высшего совета Российского союза спасателей Сергей Щетинин прокомментировал работу сотрудников пожарных и спасательных служб и рассказал, какие факторы влияют на их работу.
Все здания разные, поэтому при пожаротушении применяется разная тактика. Это все зависит от того, какое и где произошло возгорание, где находятся люди, подъезды к зданию, пути эвакуации. Пожарные расчеты, находившиеся в радиусе действия, прибыли незамедлительно и отработали максимально быстро и эффективно. К таким печальным последствиям, к сожалению, привела запоздалая реакция людей, отвечающих за эвакуацию, рассказал Сергей Щетинин.
Зачастую в чрезвычайных ситуациях многое зависит от грамотно организованной эвакуации. Здесь работа спасателей уходит на второе место. В первую очередь необходимы четкие скоординированные действия самих сотрудников учреждений. Сотрудники должны проходить обучение на случай подобных ситуаций и четко знать свою роль. Этот механизм прописан кровью, но до сих пор не соблюдается, добавил Щетинин.
Пожар, возникший в воскресенье 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» города Кемерово, привел к обрушению крыши всего ТЦ. На данный момент подтверждена гибель 53 человек, сообщает RT.
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