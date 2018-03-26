Сгоревший в Кемерово ТЦ «Зимняя вишня» восстановлению не подлежит. После завершения поисково-спасательной операции он будет демонтирован. Ребенок, спасшийся из пожара в Кемерово, потерял всю семью

Во время пожара произошло обрушение крыши практически всего торгового центра «Зимняя вишня», это около 1500 кв м, сообщил МЧС. После завершения поисковых работ руины сгоревшего ТЦ будут разобраны.

Пожар в ТК «Зимняя вишня» города Кемерово произошел днем 25 марта. На данный момент количество погибших превысило 50 человек, еще 16 остаются пропавшими без вести.

Возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении требований пожарной безопасности, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и причинении смерти по неосторожности. Задержано четыре человека, в том числе руководитель управляющей компании, которая обслуживала сгоревший торговый центр, пишет РИА Новости.