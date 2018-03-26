Сгоревший ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово демонтируют
26 марта 2018, 10:55 [ «Аргументы Недели» ]
Сгоревший в Кемерово ТЦ «Зимняя вишня» восстановлению не подлежит. После завершения поисково-спасательной операции он будет демонтирован.
Во время пожара произошло обрушение крыши практически всего торгового центра «Зимняя вишня», это около 1500 кв м, сообщил МЧС. После завершения поисковых работ руины сгоревшего ТЦ будут разобраны.
Пожар в ТК «Зимняя вишня» города Кемерово произошел днем 25 марта. На данный момент количество погибших превысило 50 человек, еще 16 остаются пропавшими без вести.
Возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении требований пожарной безопасности, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и причинении смерти по неосторожности. Задержано четыре человека, в том числе руководитель управляющей компании, которая обслуживала сгоревший торговый центр, пишет РИА Новости.
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