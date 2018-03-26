«Прохожие плакали от бессилия»: очевидцы рассказали о пожаре в кемеровском ТРЦ

В кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» накануне вспыхнул крупный пожар, в результате которого погибли более 60 человек, среди них десятки детей. Выжившие свидетели трагедии поделились в СМИ и соцсетях подробностями случившегося.

По предварительной информации, возгорание произошло на четвертом этаже здания, где расположены кинотеатр и детский развлекательный центр. Горожанка Анна Заречнева, находившаяся вместе со своей семьей в одном из кинозалов, написала в Instagram, что эвакуация посетителей ТРЦ организована не была.

По словам женщины, после того как пришедшие на сеанс зрители узнали о возгорании, началась паника. Люди устремились вниз, результатом чего стала давка.

Другой очевидец Дмитрий Хорошавцев сообщил корреспонденту kp.ru, что двери кинозалов, очутившихся в эпицентре пожара, по неизвестной причине оказались заблокированными. Загнанные в огненную ловушку посетители были вынуждены разбивать окна и прыгать.

Охранник «Зимней вишни» поведал, как невольно спас от гибели компанию подростков, его рассказ опубликовал Telegram-канал Mash. По словам мужчины, за пять минут до пожара он выгнал на улицу десяток парней и девчонок, которые решили попользоваться игровыми автоматами, не заплатив. Оказавшись снаружи, охранник увидел, что игровая зона, которую он только что покинул вместе с несовершеннолетними, объята пламенем.

Кемеровчанка Наталья Новикова на своей странице «ВКонтакте» описала, как родители метались вокруг торгового центра и кричали, чтобы их пустили искать детей. «Прохожие плакали от бессилия, растягивали брезенты, ковры, чтобы ловить прыгавших людей», - добавила женщина.

После пожара в ТРЦ за медицинской помощью обратились несколько десятков человек. Среди них горожанин Александр Калачев. В Instagram он признался, что мог бы многое рассказать о произошедшем, однако пока не находит в себе моральных сил для этого. «Никому не желаю пройти через такое», - обратился свидетель трагедии к пользователям соцсети.

Многие жители Кемерово, принявшие участие в обсуждении инцидента в интернете, задались вопросом, почему в «Зимней вишне» не сработала пожарная сигнализация. Ответ на него предстоит дать сотрудникам Следственного комитета – ведомство возбудило по факту случившегося три уголовных дела.