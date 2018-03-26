Сотни кемеровчан хотят сдать кровь для пострадавших при пожаре

Сотни кемеровчан обратились в Областной центр крови, чтобы помочь пострадавшим при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». "Горячая линия" открылась после пожара в кемеровском ТЦ

Сегодня за первые два часа работы центра крови пришло более трехсот желающих сдать кровь. Из них 45 человек уже сдали кровь. Еще около двухсот человек стоят в очереди перед входом в центр крови.

Главный врач областного центра крови Илгиз Вафин выразил благодарность всем неравнодушным жителям Кузбасса. Все желающие сдать кровь, которые пришли сегодня, будут приняты, заверил он. На данный момент, по информации главврача центра крови, запасов достаточно для оказания экстренной помощи. Донорская кровь пополнит запасы банка крови. Узнать потребность в крови можно по телефону в Кемерово: (3842) 52-22-74, информирует РИА Новости.

Возгорание в ТРЦ «Зимняя вишня» произошло в воскресенье. По последним данным, погибло более 50 человек, в том числе дети. Еще несколько человек до сих пор не найдены. Поисково-спасательная операция продолжается.