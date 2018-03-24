Опубликовано видео боя спецназовцев с террористом в Дагестане

Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео контртеррористической операции в Дагестане, в ходе которой был нейтрализован бандит, связанный с запрещенной в РФ группировкой «Исламское государство».

24 марта спецназ ФСБ РФ при поддержке Росгвардии и ОВД блокировал дом, где находился бандит, оказывавший сопротивление. Преступника в ходе столкновения ликвидировали. Им оказался находившийся в федеральном розыске Юнус Хабибов, присягнувший ИГ и выполнявший ее установки в качестве главаря бандгруппы, ранее действовавшей в горно-лесистой местности.