Опубликовано видео боя спецназовцев с террористом в Дагестане
24 марта 2018, 20:41 [ «Аргументы Недели» ]
Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео контртеррористической операции в Дагестане, в ходе которой был нейтрализован бандит, связанный с запрещенной в РФ группировкой «Исламское государство».
24 марта спецназ ФСБ РФ при поддержке Росгвардии и ОВД блокировал дом, где находился бандит, оказывавший сопротивление. Преступника в ходе столкновения ликвидировали. Им оказался находившийся в федеральном розыске Юнус Хабибов, присягнувший ИГ и выполнявший ее установки в качестве главаря бандгруппы, ранее действовавшей в горно-лесистой местности.
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