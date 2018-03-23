Пожарный погиб на съемках фильма с Брюсом Уиллисом
23 марта 2018, 19:21 [ «Аргументы Недели» ]
Пожарный Майкл Дэвидсон погиб при исполнении служебных обязанностей во время пожара, разгоревшегося во время съемок нового фильма «Сиротский Бруклин» с Брюсом Уиллисом и Эдвардом Нортоном в главных ролях.
Еще двое коллег Дэвидсона получили серьезные травмы. Инцидент произошел поздно вечером в четверг в историческом здании St. Nick's Jazz Pub в Верхнем Манхэттене, где снимаются некоторые сцены ленты, когда в подвале дома вспыхнуло пламя. Продюсеры картины выразили свои соболезнования в связи с произошедшим.
Очевидцы инцидента размещают в соцсетях видео пожара.
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