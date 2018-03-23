Пожарный погиб на съемках фильма с Брюсом Уиллисом

Пожарный Майкл Дэвидсон погиб при исполнении служебных обязанностей во время пожара, разгоревшегося во время съемок нового фильма «Сиротский Бруклин» с Брюсом Уиллисом и Эдвардом Нортоном в главных ролях.

Еще двое коллег Дэвидсона получили серьезные травмы. Инцидент произошел поздно вечером в четверг в историческом здании St. Nick's Jazz Pub в Верхнем Манхэттене, где снимаются некоторые сцены ленты, когда в подвале дома вспыхнуло пламя. Продюсеры картины выразили свои соболезнования в связи с произошедшим.

Очевидцы инцидента размещают в соцсетях видео пожара.