Студентка из Волгограда искромсала себе лицо ножницами для алиби

Двадцатилетняя волгоградская студентка обратилась в полицию с заявлением, что застала грабителя в съемной квартире, где она живет с двумя подругами. Оказалось, вора не было.

Студентка разыграла перед полицейскими настоящую остросюжетную драму. По ее словам, она застала нежданного гостя в квартире, которую снимает с подругами. Жестокий грабитель порезал ей лицо и руки, украл сорок тысяч рублей и скрылся.

Однако в ходе следствия полицейским удалось выяснить, что никакого грабителя не было. Девушка сама похитила у одной из своих подруг 40 000 рублей и придумала хитрый план, чтобы замести следы. А чтобы обеспечить свое алиби и достоверность истории про грабителя, она искромсала себе лицо и руки маникюрными ножницами.

В отношении любительницы детективных драм возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину», с нее взята подписка о невыезде, сообщает V1.