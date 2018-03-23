Заблудившийся в лесу в Краснодарском крае Данил Савченко вернулся домой

Заблудившийся в лесу в Краснодарском крае подросток Данил Савченко смог самостоятельно вернуться домой. Поисковая операция в Мостовском районе прекращена.

В четверг мать пятнадцатилетнего Данила Савченко обратилась в полицию с заявлением о том, что ее сын утром ушел в лес собирать черемшу и не вернулся. После обеда Данил позвонил матери и сообщил, что заблудился, и после этого перестал выходить на связь.

Личный состав полиции был поднят по команде «Общий сбор». Данила Савченко искали более 70 человек – полицейские, сотрудники МЧС, егери, и волонтеры. Сотрудники Росгвардии даже подключили беспилотник на поиски пропавшего подростка. С собаками был прочесан лес на южной стороне горы Герпиген.

Проведя ночь в лесном массиве, где этой ночью температура опускалась до -10 градусов, Данил Савченко все же смог самостоятельно найти дорогу домой. Сегодня утром он вернулся из леса в свой поселок Псебай. Поисковая операция прекращена, сообщили «Кубанские новости».