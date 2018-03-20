Грунт обвалился на месте строительства новой станции московского метро
20 марта 2018, 07:15 [ «Аргументы Недели» ]
Утром во вторник стало известно об инциденте в ходе строительства станции метро. Согласно последней информации источника, происшествие было зафиксировано сегодня в одном из районов Москвы.
Речь идет о провале грунта на проезжей части при возведении рабочими новой станции столичной подземки под названием "Юго-Восточная". Известно, что длина ямы составила десять метров, ширина – шесть метров, а глубина – четыре метра, передает 20 марта РИА "Новости".
Уточняется, что в настоящий момент движение по двум полосам из четырех на улице Ферганская перекрыто. Специалисты сейчас устанавливают точную причину случившегося.
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