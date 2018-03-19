В одну из столичных школ ворвался пьяный мужчина с топором
19 марта 2018, 20:34 [ «Аргументы Недели» ]
Сотрудники полиции задержали мужчину, который устроил дебош в здании школы №947 в столичном районе Восточное Бирюлево. Пьяный папаша размахивал топором и грозить разрубить всех.
По предварительным данным, никто не пострадал. Как рассказывают очевидцы, мужчина был недоволен тем, что его дочь уже ушла из школы. Полиция устанавливает причины и обстоятельства случившегося.
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