В одну из столичных школ ворвался пьяный мужчина с топором

Сотрудники полиции задержали мужчину, который устроил дебош в здании школы №947 в столичном районе Восточное Бирюлево. Пьяный папаша размахивал топором и грозить разрубить всех.

По предварительным данным, никто не пострадал. Как рассказывают очевидцы, мужчина был недоволен тем, что его дочь уже ушла из школы. Полиция устанавливает причины и обстоятельства случившегося.