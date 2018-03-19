В ресторане в Пушкине ужин закончился сломанной рукой официанта

В минувшее воскресенье в Ленинградской области наряд группы задержания Росгвардии усмирял местного жителя, который отказался платить в ресторане по счету, а потом сломал руку официанту.

38-летний мужчина с удовольствием съел свой ужин в одном из ресторанов города Пушкин, но решил за него не платить, а просто уйти из заведения. Внимательный официант, заметив это, решил догнать гостя и потребовал оплатить счет. В ответ на это посетитель устроил драку и в ходе конфликта сломал сотруднику ресторана руку.

Задержанный мужчина был доставлен в территориальный отдел полиции. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.