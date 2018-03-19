В Челябинской области ликвидировали подпольный водочный цех

В городе Верхнеуральск Челябинской области сотрудники правоохранительных органов пресекли работу подпольного цеха по изготовлению водки. Более 30 000 бутылок отправлено на экспертизу.

В подпольном цеху была налажена работа по изготовлению фальсифицированной водки известных торговых марок. В ходе совместной операции сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции, угрозыска, ФСБ и при силовой поддержке ОМОНа деятельность цеха была остановлена. В результате обыска было изъято более 30 000 бутылок немаркированной водки, 17 000 литров еще не разлитой по бутылкам продукции, а также тара, этикетки различных марок водки и упаковочные материалы.

Вся изъятая продукция отправилась на экспертизу, а правоохранительные органы возбудили уголовное дело за изготовление и сбыт поддельных акцизных марок и знаков соответствия. Подозреваемый в организации деятельности подпольного предприятия находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается, сообщает ТАСС.