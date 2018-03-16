Взрыв прогремел на заводе по утилизации боеприпасов в Германии

Взрыв произошёл на предприятии по утилизации боеприпасов в федеральной земле Бранденбург на востоке Германии, сообщает пресс-служба администрации района Даме-Шпревальд. Предварительно, пострадал один человек.

Еще одного разыскивают. Взрыв повредил часть одного из зданий. На территории предприятия бушует пожар. Территория вокруг предприятия оцеплена. Над заводом завис вертолет. Возможны следующие взрывы. Спасатели пока не рискуют проникать внутрь поврежденного огнем и взрывом здания. Детский сад, находящийся поблизости, вынуждены были эвакуировать.