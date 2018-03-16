В лесах Подмосковья постоянно теряются люди
16 марта 2018, 20:48 [ «Аргументы Недели» ]
Начиная с 1 января 2018 года сотрудниками профессиональных спасательных подразделений из лесов Подмосковья было выведено более двух десятков человек, которые заблудились.
Как передает сайт «Подмосковье сегодня», два десятка человек вывели из лесов спасатели и добровольцы Московской области с начала года. Среди спасенных было четверо детей.
Стоит отметить, что в холодное время года в лесу как правило теряются любители зимних видов спорта.
Генерал Ивашов о закрытом небе для ВВС США
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес