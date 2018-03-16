В лесах Подмосковья постоянно теряются люди

Начиная с 1 января 2018 года сотрудниками профессиональных спасательных подразделений из лесов Подмосковья было выведено более двух десятков человек, которые заблудились.

Как передает сайт «Подмосковье сегодня», два десятка человек вывели из лесов спасатели и добровольцы Московской области с начала года. Среди спасенных было четверо детей.

Стоит отметить, что в холодное время года в лесу как правило теряются любители зимних видов спорта.