Автомобильные номера попали в «заложники»

В Старой Купавне в Подмосковье было украдено не менее десяти автомобильных номеров. Неизвестный оставлял на месте происшествия записку с номером телефона и требовал выкуп в размере 3000 рублей.

У одного из домов у пяти машин были сняты номера. На стекле записка с номером телефона и ценой выкупа в 3000 руб, передает сайт «Подмосковье сегодня».

Как стало известно, преступника уже поймали. Украденные номера он закапывал рядом, прямо в снег.