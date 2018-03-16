//Новости партнеров

//Сад и огород

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Происшествия 13+

Россияне пострадали на горнолыжном курорте в Грузии

16 марта 2018, 15:15 [ «Аргументы Недели» ]

Россияне пострадали на горнолыжном курорте в Грузии

В результате повреждения канатной дороги в грузинском Гудаури подъемник поехал в обратную сторону, пострадали более 10 человек. Отмечается, что двое из пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в больницу Тбилиси.

Министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко сообщил, сколько иностранцев пострадали в аварии. Среди пострадавших в аварии четыре гражданина Украины, двое россиян и по одному гражданину Швеции и Грузии.

По сообщениям с места происшествия, люди прыгали с кресел вниз, кресла сильно раскачивало и кто не успел спрыгнуть, тех выбрасывало наружу. 

По предварительной информации, авария на канатке произошла из-за отключения электроэнергии. Несколько гондол, на которых находились туристы, съехали вниз, к нижней станции канатной дороги, и столкнулись друг с другом.

 

Генерал Ивашов о закрытом небе для ВВС США

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Обсудить наши публикации можно здесь:

НС

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Общество

Иностранные эксперты назвали российский «Статус-6» угрозой ядерного апокалипсиса

Иностранные эксперты назвали российский «Статус-6» угрозой ядерного апокалипсиса

Международный эксперт в области применения ядерного оружия назвал российский подводный беспилотник «Статус-6» угрозой для жизни на планете, применения которого вызовет ядерный апокалипсис.

//Общество

Крым встречает французскую делегацию наблюдателей

Крым встречает французскую делегацию наблюдателей

16 марта Крым встречает делегацию международных наблюдателей из Франции. Они будут смотреть за ходом выборов президента России на полуострове, посетят южное побережье Крыма и Симферополь.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Экономика

Россия снизила объем вложений в гособлигации США

Россия снизила объем вложений в гособлигации США

Сегодня стало известно, что Российская Федерация снизила объем вложений в государственные облигации США в январе текущего года. Данную информацию предоставили в пятницу в Министерстве финансов Штатов.

//Общество

В Госдуме высказались о ЕГЭ: это был чудовищный эксперимент над школьниками

В Госдуме высказались о ЕГЭ: это был чудовищный эксперимент над школьниками

Глава комитета Госдумы РФ по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов сделал заявление насчет ЕГЭ. Политик отметил, что подобный тип экзамена как формат оценки школьников не оправдал себя.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//Общество

В водительских правах планируют указывать согласие граждан на донорство органов

В водительских правах планируют указывать согласие граждан на донорство органов

Общероссийский народный фронт и фонд "Здоровье" предложили Минздраву фиксировать в водительских правах граждан согласие или отказ автомобилистов на посмертное донорство и трансплантацию органов.

//В мире

Савченко назвала фамилии тех, кто привел снайперов на Майдан в 2014 году

Савченко назвала фамилии тех, кто привел снайперов на Майдан в 2014 году

Депутат Рады Надежда Савченко назвала фамилии высокопоставленных украинских чиновников, которые привели снайперов на Майдан в 2014 году: Андрей Парубий - спикер Рады, генпрокурор Украины Юрий Луценко.

//Происшествия

Россияне пострадали на горнолыжном курорте в Грузии

Россияне пострадали на горнолыжном курорте в Грузии

В результате повреждения канатной дороги в грузинском Гудаури подъемник поехал в обратную сторону, пострадали более 10 человек. Отмечается, что двое из пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в больницу Тбилиси.

//Наука

Ученые узнали, почему пожилые люди забывают путь домой

Ученые узнали, почему пожилые люди забывают путь домой

Немецкий ученый провел ряд исследований и выяснил, почему пожилые люди иногда не могут найти дорогу домой. Заявление по этому поводу сделал Маттиас Штангль, работающий в университете Магдебурга.

//Криминал

Москва решила расследовать отравление Юлии Скрипаль и убийство Глушкова

Москва решила расследовать отравление Юлии Скрипаль и убийство Глушкова

В Следственном комитете РФ возбуждены дела об убийстве Николая Глушкова, бывшего одним из ближайших соратников Бориса Березовского, и покушении на убийство дочери экс-офицера ГРУ Юлии Скрипаль.

//Политика

Песков назвал шокирующим обвинения главы британского МИД в адрес Путина

Песков назвал шокирующим обвинения главы британского МИД в адрес Путина

Непростительным нарушением дипломатических приличий считают в Кремле обвинения Путина в организации отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, озвученные сегодня главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Имущество родителей Жанны Фриске выставляют на торги

Имущество родителей Жанны Фриске выставляют на торги

Истринский городской суд Московской области постановил выставить на торги имущество родителей певицы Жанны Фриске по иску "Русфонда". Дом и земля были частью имущества, унаследованного ответчиками после смерти певицы.

//В мире

ВСУ начали готовиться к новым «котлам» в Донбассе

ВСУ начали готовиться к новым «котлам» в Донбассе

Вооруженные силы Украины, дислоцированные на востоке страны, начали отрабатывать действия по выходу из окружения. Об этом заявил пресс-секретарь армии Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

//Политика

Посол России в Великобритании объяснил, зачем Лондону скандал со Скрипалем

Посол России в Великобритании объяснил, зачем Лондону скандал со Скрипалем

Посол России в Великобритании Александр Яковенко объяснил, почему Лондон, по его мнению, заинтересован в обвинениях в адрес России в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

//В мире

Ополченцы ЛНР предотвратили новую атаку украинских диверсантов

Ополченцы ЛНР предотвратили новую атаку украинских диверсантов

Ополченцы Луганской народной республики предотвратили новую террористическую атаку, которую попытались осуществить украинские диверсанты. Об этом заявили власти самопровозглашенного государства.

//Экономика

Путин поручил Медведеву ограничить величину кадастровой стоимости недвижимости

Путин поручил Медведеву ограничить величину кадастровой стоимости недвижимости

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ уточнить размеры налогов для физических лиц. Соответствующие поправки Кабмин должен разработать до 15 июля 2018 года.

//Экономика

Ученый-экономист пообещал россиянам значительный рост зарплат в 2018 году

Ученый-экономист пообещал россиянам значительный рост зарплат в 2018 году

В 2018 году инфляция в России останется на низком уровне, курс рубля будет стабильным, а реальные зарплаты значительно вырастут. Такой прогноз сделал доктор экономических наук Алексей Зубец.

//Политика

Порошенко выдвинули ультиматум из-за Крыма

Порошенко выдвинули ультиматум из-за Крыма

В запрещенной в РФ организации "Меджлис" заявили, что устроят массовые протесты в Киеве, если власти Украины не сделают полуостров "крымско-татарской национально-территориальной автономией".

//Общество

Русская община Крыма записала песню и сняла клип, посвященный Сергею Аксенову

Русская община Крыма записала песню и сняла клип, посвященный Сергею Аксенову

В честь четвертой годовщины избрания Сергея АКСЕНОВА на должность председателя Совета министров, Русская община Крыма (сокращенно – РОК) записала песню и сняла клип, посвященный главе правительства республики.

//Новости СМИ2

//Политика

Джонсон: приказ об использовании химоружия в Великобритании отдал Путин

Джонсон: приказ об использовании химоружия в Великобритании отдал Путин

Приказ о применении нервно-паралитического вещества для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, скорее всего, отдал лично Владимир Путин, заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

//Происшествия

Участники рок-группы «Пикник» пострадали в результате ДТП по дороге в Рязань

Участники рок-группы «Пикник» пострадали в результате ДТП по дороге в Рязань

Музыканты популярной группы «Пикник» не попали на заявленный концерт в Рязани. По дороге автобус с рокерами попал в аварию и артистов доставили в местную больницу.

//Общество

Россиянам не вернут деньги, потерянные из-за пенсионной реформы

Россиянам не вернут деньги, потерянные из-за пенсионной реформы

Россияне, потерявшие свои пенсионные накопления при переводе средств из одного ПФ в другой в силу собственной недостаточной осведомленности, могут даже не надеяться на их возвращение.

//Политика

В Кремле прокомментировали сообщения о начале "холодной войны"

В Кремле прокомментировали сообщения о начале "холодной войны"

В пятницу, 16 марта, в Кремле прокомментировали сообщения о начале "холодной войны". Позицию российского руководства по данному вопросу высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

//Общество

Банкомат обсчитался и выдал школьнику 300 тысяч рублей

Банкомат обсчитался и выдал школьнику 300 тысяч рублей

В городе Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа банкомат неожиданно расщедрился и выдал 300 000 рублей 15-летнему подростку. Честный школьник отнес полученные деньги в полицию.

//Общество

Бывший британский посол не верит, что Россия применила «Новичок»

Бывший британский посол не верит, что Россия применила «Новичок»

В Лондоне разразился скандал – бывший посол Британии в Узбекистане Крейг Мюррей обрушился с резкой критикой на английское правительство из-за дела по отравлению Сергея Скрипаля.

//Новости Redtram

//Общество

В Якутске открылся перинатальный центр, построенный в условиях вечной мерзлоты

В Якутске открылся перинатальный центр, построенный в условиях вечной мерзлоты

В Якутске 12 марта открылся первый в России перинатальный центр, который построен на территории многолетних мёрзлых грунтов. На сегодняшний день в центре родилось уже 52 малыша.

//Политика

Песков: Москва может в любой момент принять ответные меры в отношении Лондона

Песков: Москва может в любой момент принять ответные меры в отношении Лондона

В пятницу, 16 марта, пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина заявил, что в любую минуту Москва может принять ответные меры в отношении Лондона, высказавшего свою позицию по делу Скрипаля.

//В мире

Сальвадор Дали вернулся в Фигерас

Сальвадор Дали вернулся в Фигерас

В Театр-музей Сальвадора Дали в Фигерасе (Испания) вернулись останки знаменитого испанского художника-сюрреалиста, эксгумированные летом 2017 года. Процедура завершилась сегодня ночью.

//Общество

На Малахитовом поле в Приморском крае начали искать золото

На Малахитовом поле в Приморском крае начали искать золото

На Малахитовом поле в Приморском крае дальневосточное отделение Росгеологии приступило к поискам золота и меди. По расчетам, там должно находится месторождение с ресурсами меди не менее 1 миллиона 300 тысяч тонн.

//В мире

Антропологи откопали продвинутые технологии у древних людей

Антропологи откопали продвинутые технологии у древних людей

Антропологи Национального музея естественной истории Смитсоновского института выяснили, каким способом древние люди повысили свои шансы на выживание в условиях климатической нестабильности.

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова пригрозила "рассказать правду" о жене рэпера Мота

Ольга Бузова пригрозила "рассказать правду" о жене рэпера Мота

Известная певица и телеведущая Ольга Бузова жестко высказалась в адрес супруги рэпера Мота. Очевидно, знаменитость задели шутки из очередного ролика "Лиги плохих шуток" с участием исполнителя.

//Общество

На выборах севастопольцам выдадут памятные медали

На выборах севастопольцам выдадут памятные медали

Все жители Севастополя, которые придут на участки для голосования 18 марта, получат памятную медаль «С Россией навсегда» в честь годовщины референдума.

//Общество

Британия не может обойтись без русского газа

Британия не может обойтись без русского газа

Англичане плотно подсели на русский газ. И дело тут совсем не в мифическом «Новичке» – спад добычи нефти и газа в Северном море вынуждает Лондон увеличивать закупки энергоносителей у России.

//Общество

Амурская тигрица перенесла вторую операцию

Амурская тигрица перенесла вторую операцию

Приморские ветеринары борются за жизнь найденной в лесу раненой амурской тигрицы. Сегодня ей успешно провели вторую плановую операцию. Состояние редкой хищницы остается стабильно тяжелым.

//В мире

Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Грузией

Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Грузией

Европейский союз в скором времени может принять решение приостановить безвизовый режим с Грузией. Соответствующую информацию в пятницу, 16 марта, предоставил посол Франции в стране Паскаль Менье.

//В мире

Саудовский принц пригрозил миру созданием ядерного оружия

Саудовский принц пригрозил миру созданием ядерного оружия

Эр-Рияд займется созданием ядерного оружия, если усилия Ирана в этом направлении увенчаются успехом. С таким предостережением в адрес мирового сообщества выступил наследный принц Саудовской Аравии.

//Происшествия

Электричка в Подмосковье насмерть сбила мужчину

Электричка в Подмосковье насмерть сбила мужчину

Сегодня, 16 марта, около 7 утра на железнодорожной станции Заря Горьковского направления МЖД электропоезд Москва - Петушки насмерть сбил мужчину, пытавшегося взобраться на платформу.

//Общество

Германия против бойкота ЧМ-2018 в России

Германия против бойкота ЧМ-2018 в России

Как сообщает немецкая государственная медиакомпания Deutsche Welle, новый министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер не желает смешивать спорт и политику. Он считает, что бойкот чемпионата мира по футболу в России не нужен.

//Наука

Ученые: скоро 5 млн людей лишатся домов из-за глобального потепления

Ученые: скоро 5 млн людей лишатся домов из-за глобального потепления

Ученые проанализировали вероятные последствия глобального потепления и сделали неутешительные прогнозы. По словам экспертов, кров над головой с недалеком будущем потеряют более 5 млн жителей планеты.

//В мире

Пентагон подготовил сценарий уничтожения российских систем ПВО в Сирии

Пентагон подготовил сценарий уничтожения российских систем ПВО в Сирии

СМИ сообщили, что Россия перебросила в Сирию несколько батарей зенитной ракетной системы С-400. Не исключено, что в будущем им придется столкнуться с новейшей американской разработкой – лазерными дронами.

//В мире

Индийская кобра с перепугу выплюнула три яйца

Индийская кобра с перепугу выплюнула три яйца

На юге Индии домовладельцы обнаружили в своей кухне кобру, заглотившую три куриных яйца. Вызванный хозяевами дома змеелов так напугал рептилию, что она выплюнула добычу и попыталась скрыться.

//В мире

Эксперт объяснил, почему вещество "Новичок" нельзя было провезти в чемодане

Эксперт объяснил, почему вещество "Новичок" нельзя было провезти в чемодане

Военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин рассказал, почему вещество, которым отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, нельзя было провезти в чемодане.

//Общество

По соседству с Крымским мостом откроют археологическую лабораторию

По соседству с Крымским мостом откроют археологическую лабораторию

Около Крымского моста планируется создать туристический и археологический кластеры. Археологическая лаборатория будет представлять большой интерес для международного сообщества.

//Общество

Проживающей в Лондоне дочке банкира Тинькова стыдно быть русской?

Проживающей в Лондоне дочке банкира Тинькова стыдно быть русской?

Дочь известного бизнесмена Олега Тинькова, которая живет в Лондоне, выразила в соцсетях свое мнение о ситуации с взаимоотношениями между Россией и Англией. Девушка призналась, что ей «ужасно стыдно называть себя русской». А также практически прямым текстом объявила, кого в этом винит.

//В мире

Савченко попросила Путина посадить ее на 22 года в России

Савченко попросила Путина посадить ее на 22 года в России

Народная избранница Украины Надежда Савченко обратилась с просьбой к Президенту России Владимиру Путину вернуть ее в тюремную камеру на 22 года в обмен на всех украинских пленных в России.

//В мире

Названа дата возобновления полетов между Каиром и Москвой

Названа дата возобновления полетов между Каиром и Москвой

Сегодня стало известно, когда будет возобновлено авиасообщение между Каиром и Москвой. Информацию о точной дате начала перелетов в пятницу, 16 марта, предоставили в египетской авиакомпании EgyptAir.

//Общество

Необычный способ предложения руки и сердца

Необычный способ предложения руки и сердца

Молодой человек из Пушкино решил сделать своей возлюбленной оригинальное предложение руки и сердца. Чтобы подняться на балкон к своей девушке и попросить ее руки, романтик пригнал во двор ее дома кран-манипулятор.

//Шоу-бизнес

Девушка Криштиану Роналду, недавно ставшая мамой, шокировала фанатов фигурой

Девушка Криштиану Роналду, недавно ставшая мамой, шокировала фанатов фигурой

Возлюбленная футболиста Криштиану Роналду шокировала фанатов своей фигурой через четыре месяца после родов. Джорджина Родригес подарила известному спортсмену дочь, которую назвали Алана Мартина.

//Происшествия

СК возбудил уголовное дело по факту гибели спортсмена в бассейне

СК возбудил уголовное дело по факту гибели спортсмена в бассейне

На соревнованиях по плаванию в Обнинске Калужской области 17-летнему спортсмену стало плохо. Предпринятые реанимационные меры не дали эффекта – юноша скончался в медкабинете бассейна.

//В мире

Деятельности ученых из Латвии в Антарктиде препятствуют птицы

Деятельности ученых из Латвии в Антарктиде препятствуют птицы

Птицы не позволяют латвийским ученым проводить исследования в Антарктиде. Специалисты отмечают, что пернатые крайне возмущены присутствием людей и стараются всячески навредить им в их деятельности.

//Общество

Кто отравил Скрипаля

Кто отравил Скрипаля

Россия изо всех сил пытается отмыться от шквала обвинений её в отравлении предателя Скрипаля. Стараются в этом наши эксперты, политики, политологи, депутаты. Версий события крайне мало, но лейтмотив один – России (и Путину, конечно) это невыгодно.

//Новости партнеров

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры