Россияне пострадали на горнолыжном курорте в Грузии
16 марта 2018, 15:15 [ «Аргументы Недели» ]
В результате повреждения канатной дороги в грузинском Гудаури подъемник поехал в обратную сторону, пострадали более 10 человек. Отмечается, что двое из пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в больницу Тбилиси.
Министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко сообщил, сколько иностранцев пострадали в аварии. Среди пострадавших в аварии четыре гражданина Украины, двое россиян и по одному гражданину Швеции и Грузии.
По сообщениям с места происшествия, люди прыгали с кресел вниз, кресла сильно раскачивало и кто не успел спрыгнуть, тех выбрасывало наружу.
По предварительной информации, авария на канатке произошла из-за отключения электроэнергии. Несколько гондол, на которых находились туристы, съехали вниз, к нижней станции канатной дороги, и столкнулись друг с другом.
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