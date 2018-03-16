Россияне пострадали на горнолыжном курорте в Грузии

В результате повреждения канатной дороги в грузинском Гудаури подъемник поехал в обратную сторону, пострадали более 10 человек. Отмечается, что двое из пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в больницу Тбилиси.

Министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко сообщил, сколько иностранцев пострадали в аварии. Среди пострадавших в аварии четыре гражданина Украины, двое россиян и по одному гражданину Швеции и Грузии.

По сообщениям с места происшествия, люди прыгали с кресел вниз, кресла сильно раскачивало и кто не успел спрыгнуть, тех выбрасывало наружу.

По предварительной информации, авария на канатке произошла из-за отключения электроэнергии. Несколько гондол, на которых находились туристы, съехали вниз, к нижней станции канатной дороги, и столкнулись друг с другом.